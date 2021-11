Kind is zesde dodelijk slachtoffer kerstoptocht-drama Wisconsin, dader vervolgd voor moord

WaukeshaEen zesde slachtoffer van het drama bij de kerstoptocht in Waukesha, Wisconsin is overleden. Het gaat om een kind, aldus het Amerikaans Openbaar Ministerie. Inmiddels is de aangehouden verdachte, de 39-jarige Darrell Brooks, aangeklaagd voor vijfvoudige moord. Er wordt gewerkt aan meer aanklachten.

BBC News identificeert het overleden kind als de 8-jarige Jackson Sparks. Hij liep met zijn basketbalteam mee met de optocht, waarna hij geschept werd door de rode SUV. Op crowdfundingplatform GoFundMe werd afgelopen zondag nog geplaatst dat Sparks een hersenoperatie onderging en dat hij ‘een wonder’ nodig had. Zijn broer, Tucker (12), liep ook mee. Hij is er met een schedelfractuur beter aan toe, en zijn familie heeft er de vertrouwen in dat hij er weer bovenop komt.

In totaal zijn er 62 gewonden gevallen door de rode SUV die begin deze week op een kerstintocht in de voorstad van Milwaukee, Waukesha inreed, waaronder 18 kinderen. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Inmiddels zijn er in totaal zes mensen overleden door het incident, maar verschillende slachtoffers liggen nog in kritieke conditie in het ziekenhuis, aldus het OM.

Volledig scherm In Waukesha heeft het stadsbestuur een gedachtenisplek ingericht voor de slachtoffers van het drama. © AP

De verdachte, Darrell Brooks, is vijf keer aangeklaagd voor opzettelijke doodslag. Als hij ook maar voor één van deze aanklachten schuldig wordt bevonden, staat hem een levenslange gevangenisstraf te wachten in de staat Wisconsin. Zijn borgtocht staat op 5 miljoen dollar.

Opzettelijk aanrijden vrouw

Brooks was net op een borgtocht van 1000 dollar vrijgekomen van het opzettelijk aanrijden van een vrouw met zijn auto. Die zaak wordt nog onderzocht, vertelt Julius Kim, advocaat met connecties bij het OM: ,,Hij werd ervan beschuldigd de moeder van zijn kind overreden te hebben. Een borgtocht van maar 1000 dollar lijkt me wel laag.” Gisteren kwam de politie in Wisconsin nog met het bericht dat de verdachte geen intentie had om een aanslag te plegen. Hij zou in zijn SUV de stad doorgescheurd hebben na een melding van ‘huiselijk geweld’.

Volledig scherm Darrell Brooks wordt voorgeleid in de rechtbank in Wisconsin. Hij wordt vervolgd voor vijfvoudige moord op voorbedachte rade. © via REUTERS

Toch wordt Brooks vijf keer vervolgd voor moord met voorbedachten rade. In de aanklacht is onder andere te lezen dat getuigen verklaard hebben dat het voertuig ‘bewust leek te slingeren van de ene naar de andere kant’, zonder te vertragen of stoppen toen deze meerdere mensen aanreed en lichamen en objecten door de lucht heen stootte.

Ook staat in de aanklacht dat, zoals eerder ook bevestigd, dat een politieagent zijn wapen vuurde richting het voertuig. Hij raakte deze drie keer, waarna een agent voor de SUV stapte en op de motorkap sloeg. ,,Stop!” zou hij hebben geroepen, maar Brooks reed gewoon door. De agent zou zichtbaar zijn politiemedaille hebben gedragen, en hij had ook een neon-oranje veiligheidsvest aan. Niet te missen dus.

