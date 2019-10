Kim zet sloopkogel in Zuid-Koreaans vakantieoord: ‘Armetierig kamp in rampgebied’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is laatstelijk veel in de bergen te vinden. Reed hij vorige week nog te paard over de flanken van de heilige berg Paektusan, dit keer deed hij een andere piek aan. Wat hij bij de berg Kumgang en het nabijgelegen Diamond Mountain-resort aantrof, kon de goedkeuring van de grote leider niet wegdragen. ‘Armetierig’, vindt Kim de faciliteiten die daar door Zuid-Korea zijn neergezet. En dus moet de boel, bij gebrek aan nationaal karakter, tegen de vlakte.

Gesprekken over denuclearisatie tussen Noord-Korea en de Amerikanen liepen begin deze maand opnieuw spaak. De met veel moeite aangehaalde band met Zuid-Korea heeft Pyongyang eveneens al een tijdje in de koelkast gezet. Het feit dat Seoel niet tegen de internationale sancties in gaat en daarom geen toeristen naar Kumgang stuurt, steekt Kim. Het feit dat zijn vader Kim Jong-il voor de ontwikkeling van het vakantieoord te veel op het zuiden leunde, doet hem nog meer pijn.



De Zuid-Koreaanse overheid en het bedrijfsleven zetten eind jaren negentig ongeveer twaalf accommodaties in het gebied rond Kumgang neer. Vakantietochten naar het resort begonnen in 1998. Trips naar Diamond Mountain moesten het boegbeeld zijn van de hernieuwde samenwerking tussen beide Korea’s, maar Seoel hield het voor gezien nadat een Noord-Koreaanse soldaat er in 2008 een Zuid-Koreaanse toerist doodschoot. Sindsdien ligt het hotel, compleet met theater, karaokebar en kristallen kroonluchters, er verlaten bij.

Volledig scherm Volgens Kim Jon-un ziet de hotelaccommodatie eruit als een veldhospitaal in een rampgebied. © AP

Ratjetoe zonder uitstraling

‘Weg ermee’, heeft de Noord-Koreaanse dictator daarom verordonneerd. Volgens hem zijn de gebouwen een ‘ratjetoe zonder uitstraling, neer geplempt als een geïmproviseerd veldhospitaal in een rampgebied’. Kim heeft bezworen dat Noord-Korea zelf de touwtjes van het resort weer in handen neemt. Hotels en andere Zuid-Koreaanse ‘onaangenaam ogende’ bouwsels moeten worden gesloopt, aldus officials. Op dezelfde plek moeten faciliteiten verrijzen die ‘een natuurlijk samenspel moeten vormen met de omgeving’.



Kims besluit betekent een behoorlijke tegenslag voor de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die de Noord-Koreaan het afgelopen jaar drie keer ontmoette en de ambitie uitsprak om op economisch vlak de betrekkingen aan te halen. Daarop is, gezien de vastgelopen gesprekken met de VS, sowieso weinig uitzicht. Zonder kernwapendeal tussen beiden blijven de sancties overeind. Zuid-Korea heeft vooralsnog geen standpunt, maar geeft aan Kims intenties met het resort nader te zullen bekijken.

Volledig scherm Kim wil dat de nieuwbouw meer zal aansluiten bij de natuurlijke omgeving van Kumgang. © AP

Zuid-Koreaanse eigendommen

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording zegt dat het land ‘de eigendomsrechten van het volk actief zal verdedigen’. De regering in Seoel zal daarom zeker het gesprek over het resort met Pyongyang aangaan, aldus woordvoerder Lee Sang-min. Of Zuid-Korea werkelijk iets kan doen als het noorden eigenhandig aan het afbreken slaat, liet hij onbeantwoord. De eerste signalen van onvrede over Diamond Mountain dateren al uit 2010 en 2011, toen er werd gedreigd om alle Zuid-Koreaanse eigendommen te confisqueren.



Of Kim het gebied werkelijk eigenhandig wil ontwikkelen, is maar de vraag. Ondanks de restaurants, kuuroorden en golfbaan, trok het resort sinds de opening jaarlijks slechts een fractie van de begrote half miljoen toeristen. Zuid-Koreaanse investeerders verloren miljoenen. Experts vermoeden dat de Noord-Koreaanse leider met zijn sloopopdracht het zuiden wil prikkelen weer vakantiegangers naar Kumgang te sturen en de verouderde gebouwen een facelift te geven.



De slechte toegankelijkheid van het gebied maakt het namelijk heel lastig om, afgezien van de zuiderlingen, andere toeristen aan te trekken. Voor Chinezen is Kumgang vrijwel onbereikbaar. Mede daardoor zal het noorden grote moeite hebben het vakantieoord, ondanks Kims nieuwjaarsbelofte het in oude glorie te herstellen, zonder hulp van Zuid-Korea rendabel te krijgen. Alleen al het aanleggen van wegen om bezoekers naar het resort te krijgen, wordt een megaklus. En vrijwel onmogelijk gezien de geldende economische sancties.

Volledig scherm Zuid-Koreaanse investeerders verloren miljoenen dollars, omdat er bijna niemand naar de vakantiehuisjes kwam. © AP

Volledig scherm Kim Jong-un keek rond in Kumgang en was allesbehalve tevreden. ‘Weg ermee’, klonk het. © AP