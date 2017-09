Kim: uitspraken 'geestelijk gestoorde' Trump zijn een oorlogsverklaring

Update Trump en EU voeren sancties op tegen Noord-Korea

21 september President Trump heeft een decreet ondertekend waarmee de Verenigde Staten sancties tegen bedrijven uit Noord-Korea kunnen uitvoeren. Dit in een poging om het regime in Pyongyang af te kunnen houden van verdere uitbreiding van zijn nucleaire rakettenprogramma. Ook de Europese Unie is bezig met het aanscherpen van sancties. China heeft buurland Noord-Korea opgeroepen niet door te gaan in een 'gevaarlijke richting' met zijn nucleaire programma.