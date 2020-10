Kim Kardashian doneert een miljoen aan slachtoffers geweld Armenië

Kim Kardashian heeft een miljoen dollar gedoneerd aan hulp voor de mensen in het door zware gevechten getroffen Armenië, dat in conflict is met Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach. De realityster wiens roots in Armenië liggen, zegt erg betrokken te zijn bij de situatie in het land van haar voorouders.

In een korte video op haar Instagram-pagina vertelt Kardashian dat haar gedachten bij ‘de dappere mannen, vrouwen en kinderen’ zijn die getroffen worden door het vele geweld in de regio Nagorno-Karabach. ,,Ik heb me al meermaals uitgelaten over de huidige situatie in Armenië en Artsakh en voer vele gesprekken om bewustzijn te creëren voor de crisis die we niet kunnen laten voortduren.”

De realityster, die op Instagram liefst 189 miljoen heeft en daarmee een groot platform, voelt zich zeer Armeens. ,,We moeten niet vergeten dat we, ondanks de afstand die ons scheidt, niet door grenzen worden beperkt. We zijn samen één Armeense natie,” zegt ze. Haar donatie gaat naar het Armenia Fund, een in 1994 door Armeense-Amerikanen in Los Angeles opgericht fonds dat voorziet in humanitaire hulp in de regio. Het fonds regelt onder meer voedsel, onderdak en medische zorg voor de bevolking.

Genocide

De Armeense wortels van Kim Kardashian dateren overigens van zeer ver terug: ze lopen via haar vader Robert, haar moeder is deels Nederlands, Engels, Iers en Schots. De betovergrootouders van de celebrity stammen uit een Armeens dorpje in Noord-oost Turkije, die later naar Amerika emigreerden. Kim, haar vader Robert en ook haar grootouders zijn echter gewoon in de VS geboren.

Hoewel de vraag dus is hoe Armeens Kardashian na zoveel generaties nog is, koestert zij haar afkomst en zet zich onvermoeid in voor haar volk. Zo lobbyde ze meermaals bij de Amerikaanse regering voor erkenning van de Armeense genocide.

Gedoopt in Armenië

Vorig jaar reisde ze nog af naar haar geboorteland af om haar drie jongste kinderen Saint, Chicago en Psalm West te laten dopen in een eeuwenoude kathedraal in het dorpje Vagharshapat. In 2015 werd haar oudste zoon North gedoopt in een Armeense kerk in Jeruzalem. Echtgenoot Kanye West vloog toen mee. Zelf is ze destijds in een orthodox Armeense kerk gedoopt en luidt haar doopnaam ‘Heghine’.

Kim moedigt haar volgers aan om ook geld te doneren of informatie over de situatie in het land te delen. ,,Alle kleine beetjes helpen", zegt ze. ,,Laten we dit onze meest succesvolle fondsenwerving ooit worden."