Kim Jong-un schiet nog meer raketten af, Zuid-Korea reageert met eigen raketten

Volgens de Japanse kustwacht betrof het laatste salvo zeven kruisraketten die extreem laag over een afstand van 50 kilometer boven zee zouden hebben gevlogen. Eerder op de dag waren door Noord-Korea al 17 raketten afgevuurd. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol beval daarop een ‘snelle reactie op de meest recente provocaties’ van het regime in Pyongyang.

Seoul reageerde inderdaad snel: drie uur nadat het Noord-Koreaanse leger een raket had gelanceerd die op minder dan 60 km van de zuidelijke stad Sokcho landde. Er werden vanuit Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen drie precisie-luchtgrondraketten afgeschoten die in zee plonsden. Dat zou zijn gebeurd nabij de plek aan de zeegrens tussen beide landen waar eerder op de dag ook een Noord-Koreaanse ballistische raket was geland. Vorige maand werd er ook al verbaal en met raketten heen en weer geknald. Toen schoot het zuiden raketten terug nadat een Noord-Koreaanse ‘testraket’ helemaal over Japan was gevlogen.

Zeewater

Voorlopig wordt er dus alleen zeewater geraakt maar de spanning tussen beiden Korea's loopt al een tijdje op, en escaleert regelmatig als er militaire oefeningen zijn in de regio. Sinds maandag voeren de VS en Zuid-Korea met 240 gevechtsvliegtuigen de hele dag door schijnaanvallen uit. Het militaire antwoord van Kim Jong-un kwam slechts enkele uren nadat de Noord-Koreaanse leider op hoge toon aan de Verenigde Staten en Zuid-Korea had laten weten dat dergelijke ‘militaire onbezonnenheid en provocatie niet langer getolereerd kunnen worden’.

Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten had juist het noorden ‘zeer ongebruikelijk en hoogst ontoelaatbaar’ gehandeld. Het zou ook de eerste keer zijn geweest dat een door Noord-Korea afgevuurde ballistische raket ten zuiden van de sinds 1953 betwiste zeegrens landde en dus insloeg dicht bij de territoriale wateren van Zuid-Korea. De diverse raketlanceringen werden ook bevestigd door de Japanse kustwacht.

28 tests

Kim Jong-un eist met speirballenvertoon de aandacht op, aldus waarnemers. De spanning in de regio loopt al maanden op. Kim voelt zich al jaren bedreigd en geïsoleerd door de Amerikaanse militaire samenwerking met Zuid-Korea en zou nu willen laten zien dat hij niet alleen lange afstandsraketten heeft maar ook raketten voor de korte afstand - die moeilijker te stoppen zijn. Alleen al dit jaar zijn er 28 wapentests gehouden, een record. Daarbij dus een ballistische middellangeafstandsraket die in oktober over de Japanse archipel vloog. De tien raketten die woensdag vroeg werden gelanceerd, vormden volgens kenners het grootste rakettenspervuur ​​sinds de 38-jarige Kim in 2012 de macht overnam van zijn vader Kim Jong-il.

In Zuid-Korea zijn op meerder plaatsen luchtalarmsirenes afgegaan nadat het Noorden raketten in zijn richting had afgevuurd. De raketlanceringen komen tijdens een periode van nationale rouw in Zuid-Korea, na de massale menigte in Seoul in het weekend waarbij meer dan 150 mensen omkwamen.

Volledig scherm Kim Jong-un tijdens een recente toespraak voor het Opleidingsinstituut van de Arbeiderspartij in Pyongyang. © AFP

In een vanochtend vrijgegeven verklaring noemde Pak Jong Chon, een kopstuk van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij en een naaste vertrouweling van leider Kim Jong Un, de zogeheten ‘Vigilant Storm’-luchtmachtoefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten ‘agressief en provocerend’. Pak beschuldigde het Pentagon ook van het formuleren van de ineenstorting van het Noord-Koreaanse regime als een belangrijke beleidsdoelstelling. Hij refereert aan het onlangs vrijgegeven National Defense Strategy-rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarin staat dat elke nucleaire aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten of hun bondgenoten en partners ‘zal resulteren in het einde van dat regime’.

Noord- en Zuid-Korea zijn feitelijk nog met elkaar in oorlog. Dat komt doordat de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde met slechts een wapenstilstand, en dus niet met een volwaardig vredesakkoord. Tussen de landen ligt een van de zwaarst bewaakte grenzen in de wereld en de spanning loopt regelmatig op door Noord-Koreaanse wapentesten. Zo vuurde het stalinistisch bestuurde land dit jaar al meer dan veertig ballistische raketten af, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het zou gaan om een recordaantal rakettesten. Volgens Yonhap groeit de speculatie dat Noord-Korea binnenkort ook weer een kernproef zal uitvoeren.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: