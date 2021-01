Kim Jong-un geeft zichzelf meer macht met nieuwe titel

Rechter motiveert vrijspraak van man die 20 vrouwen onder rokken filmde: ‘Ze waren niet naakt’

8 januari Een 46-jarige man uit het Belgische Nieuwpoort is vrijgesproken voor voyeurisme, ondanks bewijs dat hij onder de rokken van minstens twintig vrouwen heeft gefilmd. Dit deed de man tijdens het winkelen, en zelfs tijdens besprekingen met een bankmedewerker. De rechtbank in Veurne sprak de man vrij op basis van het feit dat de slachtoffers niet naakt waren tijdens het filmen. Volgens het Belgische Strafwetboek is dat een voorwaarde om van voyeurisme te kunnen spreken.