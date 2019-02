‘Kim Jong-un’ en ‘Trump’ zorgen voor verwarring in hoofdstad Vietnam

Bij het operagebouw in Hanoi kwam een menigte af op de twee imitators. Mensen lachten en maakten foto's. ,,Toen ik naar zijn rug keek dacht ik dat het de echte Kim Jong-un was'', erkende een Zuid-Koreaanse student. De dictator houdt later deze maand in Vietnam een nieuwe top met Trump over denuclearisatie.



Imitator Howard X, die zich in Hanoi liet omringen door lijfwachten, is alvast begonnen met onderhandelen. ,,Ik hoop dat hij al mijn kernraketten over het hoofd wil zien en de sancties opheft'', verkondigde de nepdictator. Hij wil verder ook gaan golfen en de Vietnamese keuken proberen met de Trump-lookalike.