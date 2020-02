Kim Jong-un eert overleden vader op diens verjaardag

De huidige leider volgde zijn vader in 2012 op als leider van de Koreaanse Arbeiderspartij en het land. Kim Jong-il overleed op 28 december 2011. Zijn titel was ‘De Geliefde Leider’. Hij regeerde Noord-Korea van 1994 tot zijn dood in 2011. De geboortedag van Kim Jong-il is een nationale feestdag in het land, de Dag van de Schitterende Ster.

Kim Jong-un is de laatste weken weinig in het openbaar gezien. Het bezoek aan het mausoleum was zijn eerste publieke optreden in 22 dagen. Het gerucht ging dat Kim zich weinig liet zien vanwege het nieuwe coronavirus dat in buurland China is uitgebroken.