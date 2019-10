Kim Jong-un doet een Game of Thrones

Washington Nationals voor het eerst naar World Series

7:10 Het honkbalteam van Washington Nationals heeft voor het eerst in het bestaan de titel gepakt in de National League en daarmee de World Series bereikt. De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad won ook het vierde duel met St. Louis Cardinals in de finalereeks, dit keer met 7-4. De best-of-sevenserie is daarmee in het voordeel voor de Nationals beslist: 4-0.