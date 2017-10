'Kim had een zwak voor buitenbeentjes'

Kims carrière kwam in een sneltreinvaart toen ze de ene na de andere beurs in de wacht sleepte, waarmee ze indrukwekkende reportages kon maken. Over het leven van Oegandezen en over naoorlogse toerisme in Sri Lanka. Caterina: ,,Kim was een geboren verhalenverteller. Ze was grenzeloos, liep regelmatig gevaar, maar had alles over voor haar werk. Kim koos voor een stormachtig leven. Dat ze overleed tijdens een ogenschijnlijk onschuldige opdracht, maakt haar dood extra wrang."



Maar wat Caterina het meest raakt, is dat Kim waarschijnlijk een prachtig, menselijk verhaal had geschreven over haar moordenaar. ,,Een sympathiek portret van een markante man. Het zou een typisch 'Kim-productie' geworden zijn, want ze hield ervan misfits een podium te geven. Ze had een zwak voor buitenbeentjes. Mensen die niet voldeden aan de standaarden van de samenleving. Ze probeerde altijd begrip te kweken voor de onbegrepen zielen in onze maatschappij."