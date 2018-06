Kim en Trump spreken elkaar 45 minuten onder vier ogen

VN slaat alarm over escalatie geweld Idlib

12:18 De Verenigde Naties hebben alarm geslagen over het escaleren van gevechten en luchtaanvallen in de Syrische provincie Idlib, een van de laatst overgebleven bolwerken van de islamitische rebellen in het land. Tienduizenden strijders en burgers zijn in de afgelopen jaren gevlucht naar de provincie, die aan Turkije grenst.