Kim en Trump pokeren hun weg naar top Singapore

Voor wie er nog aan twijfelde, het aftellen én het grote pokeren is begonnen. Over drie weken moet het gebeuren en is Singapore de locatie van de historische bijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, hoopt dat de geplande ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni doorgaat, ook al zei de president eerder dat er een 'gerede kans' bestaat dat de meeting wordt afgeblazen omdat Pyongyang zijn kernwapenarsenaal niet opruimt. Als dat zo blijkt te zijn dan zal de VS niet aarzelen weg te lopen.



Pompeo refereerde bij de tv-zender Fox news aan een eerdere deal van Amerika met het Libië van de toenmalige leider kolonel Gaddaffi. Een slecht voorbeeld want de deal kostte Gaddaffi zijn kop omdat hij zijn nucleaire kaart uit handen gaf. Stom daaraan te refereren, vond de Noord-Koreaanse vicepremier Choe Son Hui in de typische scheldretoriek van het regiem.



,,Een slechte deal is geen optie'', vond de oud-CIA-baas Pompeo. ,,Het Amerikaanse volk rekent erop dat we dit goed regelen. Als de juiste overeenkomst niet op tafel komt, dan wandelen we met alle eerbied de deur uit.'' Maar wie denkt dat de Noord-Koreanen de deur dichtslaan leert dan weer dan ze vandaag 30 buitenlandse journalisten ontvangen voor een demonstratief vredesevenement bij een geheime nucleaire testlocatie. Het is allemaal onderdeel van dat grote pokerspel.