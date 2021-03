Kijken in de toekomst om conflicten te voorkomen

Zijn de zomerse droogtepro­ble­men na de kletsnatte weken voorbij?

13 maart Is het na de zondvloed van de afgelopen weken gedaan met de droogte in Nederland? Overal staat het grondwaterpeil weer op het gewenste niveau, maar dat kan van korte duur blijken als de zomer van 2020 even heet wordt als die van de afgelopen twee jaar.