‘Khashoggi hield huwelijk met Egyptische verborgen voor zijn Turkse verloofde’

Een Egyptische vrouw heeft onthuld dat ze enkele maanden geleden in het huwelijk trad met de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De religieuze ceremonie vond in juni in Washington plaats. Hij hield dit geheim voor zijn Turkse verloofde, Hatice Cengiz.

Khashoggi werd op 2 oktober vermoord in Saoedische consulaat in Istanboel toen hij daar documenten ging ophalen voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde. Tegen The Washington Post zei de Egyptische moslima dat ze haar relatie met de journalist bekend maakte, omdat ‘ik als moslimvrouw mijn volledige recht heb en erkend wil worden’.

Uit angst voor haar veiligheid en haar baan zei ze alleen geïdentificeerd te willen worden met haar eerste voorletter en achternaam, H. Atr. Als bewijs voor haar relatie en huwelijk deelde ze met de krant sms-berichten, foto’s van hen twee, en beelden van de huwelijksceremonie. Een oude medewerker van Khashoggi die deelnam aan de ceremonie als getuige bevestigde het verhaal van de Egyptische vrouw.

Zijn Turkse verloofde, Hatice Cengiz, zei tegen de krant niet op de hoogte te zijn van Khashoggi’s relatie met Atr. Ze zet grote vraagtekens bij de motieven van de vrouw om met deze bewering de publiciteit te zoeken. ,,Jamal heeft me nooit over deze vrouw verteld", zei Cengiz. ,,Waarom probeert ze het beeld dat mensen van Jamal hebben te veranderen? Wat wil ze? Ik vermoed dat dit een poging is om hem in diskrediet te brengen en zijn reputatie te schaden.

Smartengeld

Als zou worden vastgesteld dat Atr de wettige echtgenote van Khashoggi was, dan kan zij een deel van het smartengeld opeisen dat zijn familie van de Saoedische autoriteiten ontvangt. Ondertussen is de Amerikaanse inlichtingendienst CIA tot de conclusie gekomen dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman opdracht gaf voor de moord op Khashoggi, die een van zijn belangrijkste critici was.

De CIA baseert zich volgens de krant onder andere op een afgeluisterd telefoontje tussen Khashoggi en Khalid bin Salman, de Saoedische ambassadeur in Washington en een broer van de kroonprins. De ambassadeur zou Khashoggi hebben gebeld om hem te zeggen dat hij naar het consulaat in Istanboel moest gaan om de benodigde documenten op te halen voor zijn voorgenomen huwelijk met zijn Turkse verloofde.