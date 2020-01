Khamenei: ‘Raketaanval was een slag in het gezicht van arrogante VS’

VideoDe machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft tijdens het vrijdaggebed in hoofdstad Teheran zwaar uitgehaald naar de VS. ,,De raketaanval op de Amerikanen in Irak was een slag in het gezicht van een arrogante macht en het bewijs dat god met ons is’’, aldus Khamenei, die voor het eerst sinds 2012 weer voorganger was bij het belangrijkste vrijdaggebed.

Acht jaar bleef hij buiten beeld maar vandaag ging Irans geestelijk leider Ali Khamenei (80) plots voor in het gebed. Het was nodig, volgens ingewijden, omdat er veel onrust heerst in het land, helemaal na de schokkende bekentenis dat Iran zelf, per ongeluk, een Oekraïens vliegtuig neerschoot waarbij alle 176 inzettenden omkwamen. De meesten van hen waren Iraniërs. Khamenei deed een oproep tot nationale eenheid. De ayatollah vergeleek Amerikanen met “clowns”. Tijdens dat gebed noemde hij de dag waarop Iran Amerikaanse doelen aanviel “een dag van God”. Een grote menigte scandeerde vervolgens “Dood aan Amerika!”.

De laatste keer dat de hoogste geestelijk leider persoonlijk op deze manier voorging in het live uitgezonden gebed was in februari 2012. Destijds werd de 33e verjaardag van de islamitische revolutie gevierd. Deze keer heerst er vooral een crisissfeer rond zijn preek.

Emoties

Iran wordt door grote emoties heen en weer geslingerd. Nog maar drie maanden geleden waren er zeer gewelddadige repressie van mensen die tegen de economische malaise demonstreerden. Deze werden neergeslagen door de Republikeinse Garde, met honderden vaak verzwegen slachtoffers, aldus getuigen. Daarna was er nationale verontwaardiging over de geslaagde Amerikaanse drone-aanslag op generaal Qassem Soleimani (in Iran door velen gehaat vanwege zijn rol in de binnenlandse repressie, maar tegelijk door miljoenen ook vereerd vanwege zijn succesvolle strijd tegen Islamitische Staat). Vervolgens kwam er een opgeklopt Iraans tegenvuur als represaille voor de moord op Soleimani waarbij Amerikaanse bases in Irak werden bestookt. Er zouden daarbij uiteindelijk 11 Amerikaanse lichtgewonden zijn gevallen, maar volgens Iran waren 80 Amerikanen gesneuveld. Daarna bleek er nog veel meer te zijn gelogen toen een Oekraïens toestel - vol voornamelijk Iraanse passagiers - niet was neergestort maar per ongeluk neergeschoten door de Republikeinse Garde. Een storm van verontwaardiging, vooral gericht tegen Khamenei, ontstond over het gepruts van de garde die door hem altijd wordt gebruikt als waakhond op straat.

Een poging van de Iraanse president Rohani om woensdag in een toespraak de gemoederen te kalmeren werkte averechts. Hem werd meteen verweten geen woord te hebben gewijd aan de slechtoffers van de repressie in november en ook verder te hebben gezwegen over het beloofde onderzoek naar de daders van het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig.

Volledig scherm Ayatollah Ali Khamenei in 2012, de laatste keer dat hij voorging in het gebed. © AP

Steun

Volgens Khamenei bewees de nationale rouw en de enorme opkomst bij rouwplechtigheden (waarbij tot overmaat van ramp ook nog eens tientallen doden vielen in het gedrang) voor generaal Solemani dat het volk de islamitische republiek nog vol steunde, ondanks alle beproevingen. Het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig was ‘“een bitter en erg verdrietig incident” dat Iran net zo droevig maakte als dat vijanden er leedvermaak over zouden hebben. De Amerikanen zouden uiteindelijk de hoogste prijs betalen als ze werden gedwongen het Midden-oosten te verlaten, aldus Khamenei.