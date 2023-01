Kettingbotsing met tien voertuigen op E19 van Antwerpen naar Breda, zwaar ongeval in staart van file

,,Het eerste ongeval betrof een kettingbotsing tussen een tiental voertuigen met gelukkig slechts twee lichtgewonden”, zegt een woordvoerder van de federale politie. ,,In de staart van de file is ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor een tweede ongeval gebeurd. Daarbij is een voertuig deels onder een vrachtwagen gereden. De toestand van de bestuurder is nog niet duidelijk. De rijbaan is volledig versperd.”

Het ongeval in Loenhout is ondertussen afgehandeld, maar vanaf Sint-Job-in-’t-Goor staat er nog een file tot Schoten. Verkeer dat van Antwerpen naar Breda moet rijdt het beste om via Bergen op Zoom, via de A12 die in Nederland overgaat in de A4.