Kersvers bruidspaar zit vast in lift en mist eigen feest: ‘Geen gedag kunnen zeggen’

Het kersverse bruidspaar doet zijn verhaal in Amerikaanse media. Afgelopen vrijdag begon het stel met een westerse bruiloftsceremonie, een dag later gevolgd door een Indiase. Toen bruid Victoria en bruidegom Panav daarna in de vroege uurtjes van zondag een lift in het Grand Bohemian Hotel in Charlotte, North Carolina, instapten om op de zestiende verdieping aan de afterparty te beginnen, ging het mis.

,,We gingen misschien anderhalve meter omhoog en toen, boem, leken de deuren vast te lopen’’, zegt Panav tegen CNN. ,,Daarna gingen de deuren een beetje open en zag ik een betonnen muur voor me. Ook achter ons was een betonnen muur en toen dacht ik: ‘Dat is niet goed’.’’ En tegen WJZY, het lokale televisiestation, zegt hij: ,,Toen het gebeurde dacht ik dat het misschien voor een paar seconden zou zijn en dat de lift wel zou herstarten.’’ Maar dat gebeurde niet.

Victoria en Panav zaten in de lift met Victoria's zus en drie andere bruiloftsgasten. ,,Dat was toch wel een zegen’’, zegt Victoria. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen was geweest, of hij. Nu waren we in ieder geval samen.’’

Omhoog gehesen

Gelukkig schoot de lokale brandweer te hulp. Na meerdere mislukte pogingen om de lift weer aan de praat te krijgen, werd besloten om de mensen in de lift vanaf de derde verdieping met touwen omhoog te hijsen. Victoria’s zus was de eerste die zich door het luikje in het plafond van de lift wurmde, een tuigje om haar benen en billen deed en omhoog werd getrokken door de brandweermannen. ,,Haal alsjeblieft mijn zus er nu als eerste uit. Dat is degene in de trouwjurk’’, zei ze tegen haar redders.

Na tweeënhalf uur stond iedereen veilig op de derde verdieping. Het feest was al afgelopen. ,,We hebben het niet meer kunnen vieren en mensen niet meer gedag kunnen zeggen. Dat was wel een domper op de feestvreugde’’, zegt de bruid die nog wel de gelukswensen van de brandweer kreeg. Samen met hun redders ging het bruidspaar op de foto en de brandweer deelde het plaatje later op sociale media. ‘Hoewel we niet waren uitgenodigd, waren we ook geen ‘wedding crashers’’, schrijft de brandweer van Charlotte. ‘Meneer en mevrouw Jha, we hopen dat vandaag het begin is van een lang en gelukkig leven samen.’

