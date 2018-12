Kerstkalkoen gearriveerd bij ruimtestation ISS

LIVE | Al meer dan 700 arresta­ties in Frankrijk en 400 in België; demonstra­ties in Nederland rustig verlopen

18:28 In Parijs zijn zeker 8000 agenten op de been om de protesten van de ‘gele hesjes’ in goede banen te leiden. De stad heeft te maken met stevige rellen. Er worden plunderingen en autobranden gemeld. Ook in Brussel werd een veldslag gevoerd. In Nederland zijn de demonstraties door de gele hesjes rustig verlopen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.