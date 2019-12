Kentucky opgeschrikt door brute moord op twintig paarden uit zelfde kudde

‘Onderzoek moord Nederland­se op zeilboot duurt nog lang’

24 december Het onderzoek naar de moord op een Nederlandse vrouw op haar zeilboot in Colombia in 2015 gaat mogelijk nog lang duren. Het Openbaar Ministerie (OM) wil een nieuwe getuige horen in het Zuid-Amerikaanse land en een rechtshulpverzoek neemt veel tijd in beslag. Echtgenoot Peter P. (64) heeft gezegd dat piraten zijn 54-jarige vrouw Durdana Bruijn doodden, maar justitie in zowel Colombia als Nederland verdenkt P. ervan dat hij haar zelf ombracht.