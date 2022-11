Kentekenruzie tussen Servië en Kosovo op laaste moment opgelost, iets minder spanning op de Balkan

Onafhankelijkheid erkennen

Dit is een flinke stap. Door het erkennen van Kosovaarse nummerborden erkent Servië indirect ook het bestaan van een onafhankelijk Kosovo. En dat was tot op heden het allergrootste taboe in Servië. De spanning zal niet direct uit de lucht zijn. Er is nog steeds een Navo-missie met op dit moment 3770 soldaten, die de situatie ‘nauwlettend in de gaten houdt’ en paraat staat ‘om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt’. Borrell nodigt de landen uit de komende dagen verder te praten.