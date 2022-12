Kees is boer in Oekraïne: ‘Toen de Russen net waren binnengevallen, was het paniek’

Minstens 27 gewonden nadat deel van tribune instort in Egyptische sporthal

In Egypte zijn minstens 27 mensen gewond geraakt nadat zaterdag een deel van een tribune instortte tijdens een basketbalwedstrijd in een sporthal in Caïro. Dat heeft het Egyptische ministerie van Gezondheid gemeld. De meeste slachtoffers liepen verwondingen op die niet levensbedreigend zijn.

25 december