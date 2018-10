'Kavanaugh is een rood waarschuwingslicht in de geschiedenis'

Brett Kavanaugh begint morgen aan zijn loopbaan in het hooggerechtshof. Daarmee is een einde gekomen aan weken van bitter debat dat de VS nog dieper in tweeën heeft gespleten. Republikeinen en Democraten vertrouwen elkaar niet, begrijpen elkaar niet en gunnen elkaar niets. Het enige waar ze het over eens zijn: het politieke spektakel over beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Kavanaugh was een blamage voor de Senaat.