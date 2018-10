Kavanaugh belooft onpartijdige en onafhankelijke opperrechter te zijn

Video Verongeluk­te limo was afgekeurd en mocht de weg niet op

8 oktober De verlengde limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York was vorige maand niet door de keuring gekomen. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York gezegd, melden lokale media.