Katholieken kunnen opgelucht ademhalen: paus lijkt op tijd fit voor Pasen

Eerder meldde het persbureau dat, alhoewel de artsen optimistisch waren over zijn herstel, de kans groot was dat de paus 2 april pas het ziekenhuis mocht verlaten. Nu melden bronnen rond de paus dat hij zaterdag het ziekenhuis wil verlaten, zodat hij de belangrijke kerkvieringen van komende Palmzondag, de Goede Week en Pasen (9 april) kan leiden. Wél hebben de dokters het laatste woord, voegen zij eraan toe.

Bezorgd

Na zijn opname in het ziekenhuis klonken er al veel ongeruste reacties, omdat paus Fransiscus al langer kwakkelt met zijn gezondheid. Hij kampt al jaren met maagproblemen en zit meestal in een rolstoel vanwege een aanhoudend knieprobleem.

Een Pasen zonder paus zou bijzonder zijn. ,,Het is de laatste halve eeuw niet meer voorgekomen. Er staat me iets bij van paus Pius XII (1939-1958) in de laatste jaren van zijn leven. Die had ook een hele broze gezondheid, maar dat is alweer een tijd geleden. Paus Johannes-Paulus II heeft het wel steeds volgehouden ondanks zijn ziekte. Ik hoop dat paus Franciscus na een paar dagen ziekenhuis weer herstelt. Ik vermoed dat daar ook in Nederland voor gebeden wordt”, vertelde Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen.