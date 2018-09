Kat Sprotje die in oven werd gestopt heeft nieuw thuis

De zware brandwonden die Sprotje opliep, zijn zo goed als verleden tijd. Sprotje is, met uitzondering van een wondje dat nog wat verzorging met zalf nodig heeft, weer de oude. Met dank aan de prima zorg in dierenartsenpraktijk Overleie in Kortrijk. Meer nog: de kat heeft sinds zaterdag een nieuw thuis, met toestemming van de dienst Dierenwelzijn. Christelle Van Wettere (55) en haar vriend Michel Van De Vreken (60) adopteerden Sprotje. ,,Ik ben er zeker van dat Sprotje er perfect zit, want Christelle is mijn moeder”, knipoogt dierenarts Joshua Dutré. ,,Zo kan ik ook zelf in de gaten houden of alles goed blijft gaan met Sprotje.”

Verwennen

,,Sprotje is niet angstig na wat haar overkwam. Ze is zelfverzekerd, sociaal en lief”, vertelt Christelle. ,,Mijn vriend is een kattenmens, Sprotje is meer dan welkom. Ze heeft al een nestje in onze stoel, waar ze altijd slaapt. We verwennen haar met het beste eten. Sprotje speelt graag. En ze zit vaak aan het raam, om naar buiten te kijken. Blijkbaar zat ze vroeger veel buiten, maar we gaan haar de eerste maanden toch binnen houden tot ze het hier helemaal gewend is. Daarna zien we wel. We wonen boven een café, waar mijn vriend uitbater van is. Sprotje mag ook nog niet in het café (lacht).”