Kankerpatiënte wint lotto: Dit ging om overleven

Het zit een Canadese vrouw met vergevorderde borstkanker toch even een beetje mee. De vrouw won maar liefst 1,5 miljoen dollar (990.000 euro) met de loterij en kon daardoor haar baan opzeggen om zich te concentreren op haar behandeling. Ze was eerder juist uit financieel oogpunt genoodzaakt door te blijven werken.

Diane Bishop, een alleenstaande moeder van twee twintigers uit Newfoundland, probeerde zowel de buurtwinkel waarvan ze eigenaar is draaiende te houden als haar ziekte te verslaan. Het verhaal van de vrouw haalde in oktober nog het nieuws en sympathisanten startten toen een geldinzameling om haar te helpen.

Kwestie van overleven

Maar nu kende Diane een onverwachte meevaller. In haar eigen winkel kocht ze een lottobiljet en dat bleek een winnend lot te zijn. ,,Dit geld was niet om een nieuw huis te kopen of reisjes te maken,” vertelde ze donderdag aan CBC News toen ze haar cheque ging ophalen. ,,Dit ging om overleven. Ik kan nu overleven en mijn kinderen kunnen overleven.”

De vrouw investeerde ondertussen al in een nieuw bed en een nieuwe leunstoel om haar leven wat comfortabeler te maken en dankzij het geld kan ze nu ook deelnemen aan een klinisch onderzoek voor een nieuwe behandeling. Daarnaast is ze ook van plan om zowel haar eigen hypotheek als die van haar zoon af te betalen.

“Stress is weg”

Bij Diane werd in april 2016 kanker vastgesteld, maar ondanks de behandeling keerde de ziekte terug en verspreidde die zich naar haar longen en haar heup. ,,Het is stadium 4, maar ik geef niet op. We gaan nog steeds het gevecht aan,” zei ze donderdag.

En het winnende loterijbiljet is niet het enige goede nieuws, want na verschillende mislukte pogingen blijkt ze nu ook goed te reageren op de behandelingen. ,,Het lijkt alsof er een groot gewicht van mijn schouders is gevallen. De stress is weg, de angst om ziek te zijn. Ik weet dat ik stadium 4 niet kan verslaan, want je bent een tikkende tijdbom, maar het geeft me hoop dat het misschien een tijdje latent aanwezig blijft… en dat ik mijn leven kan leiden,” aldus Diane.

Schenkingen

Het geld dat in haar omgeving voor haar werd opgehaald, schenkt ze nu weg aan een medepatiënte die het eveneens financieel moeilijk heeft terwijl ze de behandeling ondergaat.