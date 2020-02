Kan ‘rockster’ Bernie het opnemen tegen Trump?

Het is voelbaar, tijdens campagnebijeenkomsten van Bernie Sanders: er hangt iets in de lucht. Energie, enthousiasme, hoop – momentum, noemen Amerikanen het. Een sportarena met zo’n zevenduizend jonge fans juicht hem in New Hampshire toe als ware hij een rockster, in plaats van een 78-jarige senator.



Na zijn winst maken zijn aanhangers zo’n oorverdovend kabaal, dat hij ze tot stilte moet manen om hen te kunnen bedanken. Sanders is daarmee de enige die kan tippen aan de geestdrift – of: het fanatisme – dat Donald Trump losmaakt bij zijn aanhangers.