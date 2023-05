Kan een land dat zich niet aan EU-regels houdt toch EU-voorzitter worden? Parlement vindt van niet

,,Wij maken ons grote zorgen dat een land dat eigenlijk geen democratie meer is en waarvan de regeringsleider zomaar op het vliegtuig naar Moskou kan stappen, straks voorzitter wordt van de Europese Unie”, zegt PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten. Hij gaf woensdag in Brussel met vijf collega's van de grote fracties een toelichting op een resolutie waarover donderdag wordt gestemd. De strekking: Hongarije schendt de rechtsstaat, houdt zich niet aan EU-regels, en is dus volstrekt ongeschikt als voorzitter. Het land moet deze keer worden overgeslagen.

Hongarije per 1 juli

Het gaat om het voorzitterschap van de bijeenkomsten van de vakministers uit de 27 EU-landen. Daarvan zijn er elke week verschillende. De ministers van Transport bijvoorbeeld komen deze donderdag bijeen, die van Telecommunicatie vrijdag, de ministers van Buitenlandse Zaken zagen elkaar dinsdag.

Dat gaat niet zomaar over bijpraatsessies: de raad van ministers vormt met de Europese Commissie en het Europees Parlement de instellingen waarin over wetgeving wordt besloten. Op dit moment zit Zweden de vergaderingen voor. Per 1 juli volgt Spanje, per 1 januari België en daarna is op 1 juli 2024 Hongarije aan de beurt.

,,Viktor Orban blokkeert belangrijke besluiten over steun aan Oekraïne. Hij beschouwt Brussel als een pinautomaat. Het zou een ramp zijn als hij voorzitter wordt en gaat doen wat hij al heeft aangekondigd, namelijk zijn eigen agenda doorvoeren”, zei Reuten. Normaal is de voorzitter degene die bemiddelt en partijen bij elkaar brengt.

Geldkraan dicht

Afgelopen dinsdag spraken de ministers van Buitenlandse Zaken nog over de gebrekkige voortgang in Hongarije. De EU heeft de geldkraan naar Hongarije dichtgedraaid omdat het zich niet aan Europese regels houdt. ,,Ik betwijfel of Hongarije in staat zal zijn om ​​succesvol het voorzitterschap te bekleden”, zei de Duitse minister voor Europese Zaken Anna Lührmann daar.

Ik zie niet in waarom de ministers niet zelf kunnen beslissen wie hun bijeen­komst voorzit Sophie in ‘t Veld (D66)

Minister Hoekstra erkende dat ‘we allemaal het ongemak voelen’ maar wilde verder niet speculeren. De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga deed het idee om haar land het voorzitterschap te ontnemen af ​​als ‘onzin’ en vindt het initiatief van het Europees Parlement ‘zeer, zeer schadelijk’ voor de Europese democratie.

Wat zeggen de verdragen?

De Europese verdragen zijn er niet duidelijk over. Het is wel voorgekomen dat landen van beurt ruilen of er zelfs een keer helemaal van afzagen, vanwege binnenlandse problemen of verkiezingen. Maar door anderen gedwongen? ,,Ik zie niet in waarom de ministers niet zelf kunnen beslissen wie hun bijeenkomst voorzit”, zei Sophie in ‘t Veld (D66).

En als ze dat niet doen? Dan kan het parlement een Hongaars voorzitterschap niet tegenhouden, maar wel ‘van alle glitter en glamour ontdoen’, aldus In ‘t Veld. Elke keer als er in het parlement een vertegenwoordiger van de regering spreekt, komt er daarnaast iemand die juist door diezelfde regering tot zwijgen is gebracht, zo stelde ze voor. Ook in de besluitvorming kan het parlement het de voorzitter lastig maken: nu wordt er tussen parlement en voorzitter intensief overlegd over de voorstellen van de Europese Commissie.

Of In ‘t Veld, Reuten en de andere volksvertegenwoordigers die donderdag stemmen nog in functie zullen zijn als Hongarije het voorzitterschap overneemt is nog wel de vraag: net in de maand ervoor, juni 2024, zijn er Europese verkiezingen.