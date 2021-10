‘Kaas, coke en killers’: Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Nadat eerder de Italiaanse journalist en schrijver Roberto Saviano Nederland aan de schandpaal nagelde als hypocriete narcostaat en ‘een van de misdadigste landen ter wereld’, trekt vandaag het Duitse magazine Der Spiegel van leer. In een negen pagina’s lange coverstory ‘Käse, Koks und Killer’ (kaas, coke en moordenaars) wordt een stand van zaken gegeven van de recente ontwikkelingen, inclusief de moord op Peter R. de Vries, en de vloer aangeveegd met het Nederlandse drugsbeleid waarover Duitse instanties zich in toenemende mate zorgen maken.



‘Een land dat zich heeft uitgeleverd aan de drugs’, aldus Der Spiegel dat deze keer een criminele Frau Antje op de cover zet. Een paar decennia geleden werd het populaire Nederlandse kaasmeisje al eens high afgebeeld en zoop ze bier. Nu poseert ze uitdagend met een Kalasjnikov en cocaïne, verstopt in een Goudse kaas.

De zorgen zijn groot in Duitsland, blijkt wel uit het verhaal. Het Bundeskriminalamt in Wiesbaden (de Duitse landelijke recherche) behandelde in 2019 161 zaken die allemaal naar Nederland wezen. Veel meer dan naar welk ander land ook. Dit bevestigt de status van Nederland als belangrijk steunpunt van de internationale drugshandel en als draaischijf van de handel in Europa, aldus Duitse onderzoekers. ‘Nederland is een land dat vrij wil zijn maar dat door naïef beleid in de klauwen van de mocromaffia is geraakt’, aldus het blad.

Wie praat, die gaat

Der Spiegel legt haar lezers uit dat er in Nederland een angstcultuur heerst voor de drugsgangsters en ook dat premier Rutte zijn leven niet meer zeker is. ‘Wie praat, die gaat’, zou het motto zijn van de Taghi-bende. De angst zit erin, aldus het blad, ‘want elke journalist die schrijft over de Marokkaanse bendes, elke aanklager, elke advocaat, elke getuige kan maar beter even onder zijn auto kijken of daar geen bom zit’. Ze moeten allemaal kijken wie er achter hen loopt, bereid zijn zich onder politiebescherming te stellen en het oude leven op te geven’. ,,Nederland is de drugssupermarkt van Europa”, zegt Frank Buckenhof, vakbondsleider van de douaniers in Essen. De professionals voor het importeren, verbouwen, vervaardigen en distribueren van drugs zijn allemaal gevestigd in Nederland, volgens hem.

Het artikel valt samen met een discussie in Duitsland over een mogelijke liberalisering van het Duitse drugsbeleid. De aanstaande coalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen praat met elkaar over een mogelijke legalisering van verkoop van softdrugs. Verschillende sprekers zeggen dat de gevaarlijke invloeden van de Nederlandse drugscriminelen al merkbaar zouden zijn in Duitsland.

