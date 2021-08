Kaag: Nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan

VideoMomenteel zitten er nog meer dan zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Gepoogd wordt hen te evacueren. Eerder meldde het kabinet dat er zeker nog negen Nederlanders in Afghanistan zijn, waarvan ‘de meesten’ in Kaboel.

Het gaat volgens Kaag om ‘veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan’, ondanks het ‘duidelijke reisadvies’ dat gold voor Afghanistan. ,,Die moeten we terughalen”, zei Kaag. Dit staat nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die Nederland ook probeert te evacueren. Zij lopen gevaar nu de Taliban de dienst uitmaakt in het land.

Alle opties

Alle mogelijkheden om mensen naar het vliegtuig te krijgen staan volgens de demissionair minister open. ,,We onderzoeken alle mogelijkheden”, zei ze op de vraag of er ook wordt overwogen meer Nederlandse militairen naar het land te sturen om te helpen bij de evacuatie. ,,We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk.”

Ook het ophalen van mensen op een afspreekpunt sloot ze niet uit. ,,We moeten alles, alles, alles onderzoeken, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is. De Taliban heeft de controle bij veel militaire checkpoints verstevigd, het is voor veel landen moeilijk om mensen erdoor te krijgen. Ik sprak vanochtend met onze ambassadeur in Kaboel, die vertelde me dat de Noren vannacht maar twee van hun nationals op een vlucht konden krijgen.”

Volledig scherm Demissionair minister Sigrid Kaag staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad op het Binnenhof. ANP LEX VAN LIESHOUT © ANP

Tot nu toe

Tot nu toe zijn er enkele tientallen Nederlanders geëvacueerd uit het land. Nederland heeft tot dusver vijf vluchten vanuit Kaboel laten vertrekken. Aan boord waren 287 mensen, onder wie minimaal 45 Nederlanders. Mogelijk zijn het er meer, maar Defensie en Buitenlandse Zaken kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Ook met Duitse en Franse vluchten zijn een aantal Nederlanders uit Kaboel vertrokken.

Veel mensen hebben grote moeite om het vliegveld in Kaboel te bereiken. Dat geldt niet alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, maar zeker ook voor Afghaanse tolken, beveiligers en anderen die recht hebben op evacuatie naar Nederland.

Verontwaardiging om oproep Buitenlandse Zaken

Afghaanse Nederlanders in Kaboel zijn verontwaardigd over een oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken om binnen 24 uur op eigen houtje naar het vliegveld te komen om te worden geëvacueerd. In de oproep, die in handen is van NU.nl, staat dat het ministerie ‘u niet kan helpen met vervoer naar het vliegveld’

In het donderdagavond verstuurde bericht staat dat ‘er voldoende vluchten beschikbaar zijn’. De evacués moeten zelf bepalen wat ‘het beste en veiligste tijdstip is om er te komen’. Een groep van bijna honderd Afghaanse Nederlanders heeft besloten het advies niet op te volgen, omdat ze het te riskant vinden om zelfstandig naar de luchthaven te reizen.

Een van de Nederlandse Afghanen met wie NU.nl in contact staat zegt: ,,Het is zo gevaarlijk bij het vliegveld dat we hebben besloten niet te gaan. We wachten tot er een beter evacuatieplan wordt gemaakt.” Ook een andere Nederlandse Afghaan laat weten dat zijn familieleden hebben besloten op hun onderduikadres te blijven. ,,Dit is niet te doen, je vraagt om je dood als je daarheen gaat. Andere landen halen wel mensen met busjes op.”

‘Alle opties’

Aan de Tweede Kamer werd gisteren gemeld dat mensen die nog in Afghanistan zitten het vliegveld ‘op eigen kracht’ moeten bereiken. ,,Natuurlijk kijken we met Buitenlandse Zaken naar alle mogelijkheden die er wel zijn, maar het komt de veiligheid niet ten goede als ik daar in het openbaar iets over zeg”, zei demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie. Volgens ingewijden worden ‘alle opties tegen het licht gehouden’. Zo wordt besproken of mensen ‘in de directe omgeving’ van het vliegveld kunnen worden opgehaald.

Het is onduidelijk of de 62 commando’s en mariniers, die woensdagavond met een noodteam van de ambassade aankwamen in Kaboel, daarbij een rol gaan spelen. ,,De lijn is: dat kan niet”, zegt een woordvoerder. Aan de Kamer liet het kabinet eerder al weten geen militaire missie te gaan optuigen om mensen uit Afghanistan te halen.

Bekijk hier al onze video’s over de situatie in Afghanistan:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.