Justitie Venezuela legt beslag op hoofdkantoor kritische krant

,,De betaling voor compensatie is begonnen’’, zei Cabello op Twitter. Hij spande in 2015 een zaak aan tegen El Nacional nadat die krant berichtgeving van de Spaanse krant ABC had overgenomen, waarin hij in verband werd gebracht met drugshandel. Klachten tegen ABC en The Wall Street Journal , die hij tegelijkertijd indiende, werden allebei afgewezen.

El Nacional, opgericht in 1943, stopte in december 2018 al met de verspreiding van de gedrukte editie. De krant speelde gedurende twee decennia een belangrijke rol in de oppositie tegen de Venezolaanse leider Hugo Chavéz en diens opvolger Nicolás Maduro. Die laatste beschuldigt kritische media in zijn land er geregeld van dat die de regering omver zouden willen werpen. Volgens de non-gouvernementele organisatie Espacio Publico (Publieke Ruimte) zijn er in Venezuela al meer dan honderd media opgeheven sinds Maduro aan de macht is.