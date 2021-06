Justitie onder Trump verzamelde belgegevens van verslaggevers The New York Times

Het aanleggen van dossiers met telefoongegevens over een periode van vier maanden, van 14 januari tot 30 april, en vond plaats in het kader van een onderzoek naar een lek rond de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. De vier journalisten in kwestie hadden in april van dit jaar gepubliceerd over politiek gevoelige onderzoeken die werden uitgevoerd onder leiding van de toenmalige FBI-directeur James Comey. In het artikel, dat ging over Hillary Clinton’s gebruik van een privéserver tijdens haar termijn als minister van Buitenlandse Zaken, werd een geheim document genoemd waar het ministerie van Justitie onder Trump wellicht meer over wilde weten. Het Russische document in kwestie zou door hackers zijn buitgemaakt die in opdracht van Nederlandse inlichtingendiensten werkten.