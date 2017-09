Justitie jaagt op plunderaars Sint Maarten

In het Franse gedeelte van Sint-Maarten sloegen de plunderaars al toe in het oog van orkaan Irma, heeft Bos te horen gekregen. ,,Het is verbijsterend om te zien hoe misbruik wordt gemaakt van de meest kwetsbare situatie die denkbaar is’’, zegt Bos.



Onduidelijk is of rovers ook op het Nederlandse deel al zo gauw in actie kwamen. ,,De plunderingen daar zijn in elk geval meteen na de orkaan begonnen. Het lijkt erop dat dit in georganiseerd verband is gebeurd. Volgens de informatie die ik heb gekregen, stopten meerdere auto’s bijvoorbeeld bij elektronicazaken.’’ Dat kan geen toeval zijn, hoewel in sommige gevallen ook toestemming werd verleend om bijvoorbeeld levensmiddelen mee te nemen uit winkels of hotels, omdat eigenaren ze niet meer konden gebruiken. ,,We moeten uitzoeken in welke gevallen waarvan sprake is.’’