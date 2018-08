Jurist Trump sprak dertig uur met aanklager Mueller

VIDEO Dodental van brugramp Genua op 42: dag van nationale rouw

17:38 Vandaag is een dag van nationale rouw in Italië. Met de vondst van een 30-jarige man onder het puin van de snelwegbrug van Genua is het aantal doden vandaag opgelopen tot 42. Het dodental is nog niet officieel, omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd.