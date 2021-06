Jürgen Conings woonde jarenlang in chalet in het doorzochte bos

De voortvluchtige militair Jürgen Conings woonde twee jaar geleden in een chalet in het recreatiedomein Sparrendal, midden in het Dilserbos waar de afgelopen weken meermaals naar hem gezocht werd . Dat meldt het Vlaamse VRT NWS en het nieuws wordt door een betrouwbare bron aan persbureau Belga bevestigd.

Het federaal parket en Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters geven geen verder commentaar, schrijft Het Laatste Nieuws. Er wordt al weken met man en macht gezocht naar Conings, meestal in de omgeving van het Nationaal Park Hoge Kempen, dichtbij de grens met Nederland. De zoekactie focuste zich regelmatig op specifieke gebieden.

De auto van Conings werd twee weken geleden al teruggevonden aan de rand van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Nu blijkt dat de voortvluchtige militair ook jarenlang in het Sparrendal heeft gewoond, een recreatiedomein in dat bos. In 2019 is hij verhuisd naar een ander adres. Conings kende de buurt dus op zijn duimpje, wat mogelijk verklaart waarom hij al wekenlang onder de radar kan blijven.

Voortvluchtig

Conings is sinds begin vorige week voortvluchtig. De Belgische autoriteiten zien hem in staat tot moord. De 46-jarige korporaal heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. In een brief maakte hij kenbaar dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. De Belgische viroloog Marc Van Ranst zou een van zijn doelwitten zijn.

Het federaal parket wilde tot nu toe geen info geven over waarom er in bepaalde gebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen naar Conings wordt gezocht. Ook nu blijkt dat de voortvluchtige militair in het bos gewoond heeft, wordt er geen commentaar gegeven. Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters houdt eveneens de lippen stijf op elkaar.

