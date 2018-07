Juncker negeert Oostenrijkse roep om aftreden en vraagt respect

Strache en de secretaris-generaal van zijn FPÖ-partij meenden eind vorige week zeker te weten dat het moeizame optreden van Juncker afgelopen woensdag op een Navo-plechtigheid te wijten was aan overmatig alcoholgebruik en niet, zoals Juncker anderhalve dag later zelf liet weten, aan een heftige pijnaanval uit de onderrug.



Beelden waarop hij moest worden ondersteund door premier Rutte, de Portugees Costa en de Oekraïense president Poroshenko gingen de hele wereld over. De ‘baas’ van Strache, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, zocht na het incident geen contact met zijn partijgenoot Juncker om de uitlatingen van Strache tegen te spreken of zich te verontschuldigen. Oostenrijk heeft op dit moment extra gewicht omdat het het tijdelijke EU-voorzitterschap waarneemt.



Juncker liet zich vanmiddag voor het eerst zelf uit over zijn moeizame momenten midden vorige week bij de Navo-plechtigheid, ‘al speelden er bij de Navo wel belangrijker dingen dan mijn gezondheidstoestand’. Hij ontkende formeel dat hij had gedronken en wees erop dat hij later die avond aanzat aan het Navo-diner. De volgende morgen nam hij deel aan de Navo-top. Juncker zei zich te verbazen over de interesse in ‘minder dan marginale feiten’ en vroeg indirect die interesse voortaan op belangrijker zaken te richten: ,,Ik vraag respect.”