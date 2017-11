Julio Poch vrijgesproken van rol bij dodenvluchten

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch (65) is vrijgesproken van betrokkenheid bij het uitvoeren van dodenvluchten, meer dan dertig jaar geleden in zijn vaderland. Tegen Poch was levenslang geëist.

De piloot, die tot acht jaar geleden voor Transavia vloog, keek ogenschijnlijk onbewogen voor zich uit toen de vrouwelijke rechtbankvoorzitter hem vrijspraak. Poch heeft altijd ontkend dat hij aan de 'vluchten des doods' heeft meegewerkt. ,,Ik ben met kerst weer thuis'', zei hij onlangs nog vastberaden in een van zijn laatste interviews op de radio. Het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden levenslang tegen hem.

Volgens haar was Poch betrokken bij het laten verdwijnen van circa 4.000 tegenstanders van het militair regime in Argentinië in de periode 1976-1983. De slachtoffers werden verdoofd uit vliegtuigen gegooid boven de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires.

'Het enige juiste'

Pochs Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops reageerde vanuit de rechtszaal als volgt op de uitspraak: 'De Argentijnse rechters deden het enige juiste ... Vrijspraak voor Julio #Poch', schreef hij op Twitter.

Knoops liet voor het begin van de rechtszitting laten weten dat zijn cliënt optimistisch gestemd was. ,,Hij heeft niemand een haar gekrenkt en houdt zijn onschuld vol", zo verklaarde de strafpleiter vanavond tegenover RTL Boulevard.

De advocaat noemde de levenslange eis tegen zijn cliënt eerder 'verbijsterend' omdat er volgens hem geen aantoonbaar bewijs is. Naar zijn zeggen ging het om 'een politieke zaak die weinig met recht te maken heeft'.

Vrijwel de gehele familie Poch was aanwezig in de rechtszaal: echtgenote Grethe, zoon Andy, dochter Mariana en schoonzus Patricia.

Etentje Bali

De vermeende betrokkenheid van Poch bij het uitvoeren van de dodenvluchten kwam aan het licht tijdens een etentje met andere Transavia-piloten, in 2003 op Bali. Poch zou daar hebben verteld dat hij de vluchten mee uitvoerde. De Transavia-piloot werd acht jaar geleden gearresteerd op het vliegveld van Valencia tijdens zijn allerlaatste lijnvlucht waarna hij met pensioen zou gaan. Hij woonde toen al jaren met vrouw en kinderen in Nederland. Spanje leverde hem uit aan Argentinië. Sindsdien zit hij daar vast.

Twee voormalige piloten van Transavia verklaarden in 2014 in het proces tegen Poch dat de oud-collega's die in 2006 en 2008 belastende verklaringen over hem aflegden, hiervoor geen zuivere motieven hadden. Onder meer jaloezie over de snelle carrière die Argentijnse Nederlander bij Transavia had gemaakt, zou een rol hebben gespeeld.

Poch is de derde van de 54 verdachten die werd vrijgesproken. De andere waren marine-onderofficier Rubén Ricardo Ormello, een van de drie verdachten die óók tegenover anderen gezegd zou hebben dodenvluchten te hebben uitgevoerd. 'Goed nieuws voor Julio Poch', meldde AD-correspondent Edwin Winkels op Twitter. Poch werd gearresteerd omdat hij tegen Transavia-collega's zou hebben verklaard betrokken te zijn geweest bij de dodenvluchten.

Collega Zorreguieta

De tweede vrijspraak was voor oud-staatssecretaris Juan Aleman. Hij was een voormalige collega van Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima. De vrijspraak van Alemann is postuum belangrijk voor de in augustus overleden Zorreguieta. Alemann zat in dezelfde regering als hij maar wordt als burger niet schuldig geacht aan misdaden tegen menselijkheid, meldde Winkels.

'Blonde engel des doods'

De meeste 'grote vissen' die tot nu toe aan de beurt kwamen, kregen levenslang opgelegd. Onder hen oud-kapitein-ter-zee Randolfo Agustín Scacchi, oud-fregatkapitein Jorge Eduardo Acosta bijgenaamd 'de tijger' en de voormalige marineofficier Alfredo Astiz alias de 'blonde engel des doods'. De laatste twee werden ook veroordeeld voor betrokkenheid bij de zogenoemde 'dodenvluchten' waarbij tegenstanders van het regime verdoofd uit vliegtuigen werden gegooid boven de Río de la Plata en de Atlantische Oceaan. Julio Poch wordt eveneens verdacht van betrokkenheid hierbij.

Astiz kreeg eind 2011 ook al levenslang opgelegd door een Argentijns tribunaal. Dit wegens betrokkenheid bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het militaire regime in Argentinië tijdens de dictatuur van 1976 tot 1983. Hij werkte in het ESMA-marinecomplex waar ongeveer 5.000 linkse dissidenten gevangen werden gehouden. Slechts enkele honderden overleefden hun gevangenschap.