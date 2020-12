Juf Mieke met 101 messteken vermoord, haar man vond haar: ‘Het was absolute horror’

Coronavirus LIVE | Van Dissel: tweede coronagolf was te voorkomen geweest, opnieuw forse toename besmettin­gen Duitsland

7:50 De tweede coronagolf was te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel in een interview in de Volkskrant. ,,Wat we gezien hebben is dat er na de vakantieperiode een heleboel dingen in een dusdanige richting gingen wijzen dat de viruscirculatie gewoon weer toenam. Er kwamen personen terug van vakantie die in het buitenland positief waren geworden. We zagen duidelijk de introducties en vervolgens de doorgifte van het virus, vooral in thuissituaties, op het werk en in verpleeghuizen. Dat heeft uiteindelijk een tweede golf getriggerd. We hadden het vast kunnen voorkomen.” Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.