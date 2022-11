Journalist NU.nl moet van politie in Qatar foto's wissen: ‘Ik wilde gewoon kijken of alles af was’

NU.nl-journalist Bas Scharwachter maakte vandaag kennis met de grenzen van de Qatarese persvrijheid. Op last van een agent moest hij een aantal foto’s wissen. Met de nodige verbazing kijkt hij er een paar uur later op terug. ‘De toon was best intimiderend.’

Scharwachter (27) was bij het Al Thumama Stadion, waar Nederland maandag zijn eerste wedstrijd speelt tegen Senegal. ,,Ik wilde gewoon kijken of het daar allemaal af was, en of ze klaar waren voor maandag. Op andere plekken waar ik geweest ben is het nog best een rotzooi, namelijk.”

Eenmaal bij het stadion bleek het daar aardig mee te vallen. ,,Ik ben toen wat rond gaan lopen, en zag om de hoek honderden mensen van security op de grond zitten. Er was een oefening bezig. Later zag ik ook een groot aantal agenten, die waren ook aan het oefenen voor maandag.”

Intimiderend

Scharwachter schoot een paar plaatjes, zette die op Twitter, en werd aangesproken door een agent. ,,Wat heb je allemaal geschoten, vroeg hij. Laat eens even zien. De toon was best wel intimiderend, hij was echt serieus. Op het moment zelf probeerde ik de boel vooral niet te laten escaleren, maar achteraf dacht ik: wat is hier eigenlijk gebeurd?”

Zes foto’s moesten van zijn toestel af, daarna mocht de journalist weer gaan. ,,Er is verder niet naar mijn naam gevraagd ofzo.”

Hij denkt ook niet dat hij zijn werk heel anders gaat doen de komende weken. ,,Ik zal misschien wat beter opletten als ik security of agenten film, maar ik denk vooral dat ik hier te maken had met een overijverige agent. Ik ben daar een half uur geweest, het grootste deel van de tijd was de sfeer prima. Mensen die ik op de foto zette staken zelfs hun duim in de lucht, en ik heb met een paar mensen ook rustig een praatje gemaakt.”

Zorgen

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl bevestigt het verhaal. ,,Scharwachter was sfeerbeelden aan het maken bij een stadion, omdat wij benieuwd zijn hoe de voorbereidingen eruitzien voor de wedstrijd van maandag. Op die beelden zie je ook politiemensen en beveiligers. Die zitten ontspannen op de grond. Ik ben bekend met de restricties daar, maar ik zou niet weten waarom je die beelden niet zou mogen maken.’’

Hoekman weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen. ,,Het zegt iets over hoe journalisten daar hun werk moeten doen. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.’’

Journalistenvakbond NVJ noemt het bevel om beelden te wissen onacceptabel. ,,We zijn er niet gerust op dat inspanningen van de FIFA hebben geleid tot echte verruiming van de persvrijheid in Qatar. Dat zou moeten zijn gebeurd, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Kennelijk zegt de Qatarese overheid iets en wordt dat niet nageleefd. Dit kan niet’’, zegt Paul Teixeira, die voor de bond over persveiligheid gaat.

Deense tv-ploeg

Eerder deze week werd een Deense cameraploeg tijdens een liveverslag belaagd door Qatarese beveiligers. De verslaggever van de Deense zender TV 2 werd weggetrokken en de beveiligers dreigden de camera kapot te maken. De organisatoren van het WK boden naderhand excuses aan.

Teixeira: ,,Het kan een keer misgaan, dat een overijverige ambtenaar of agent niet doorheeft wat de overheid heeft besloten en uit een reflex handelt. Maar nu is het dus niet de eerste keer. Dit zet Qatar heel erg te kijk. Ik verwacht dat er op zijn minst excuses volgen, dat is het absolute minimum.’’

