Journalist Ingeborg Beugel verlaat Griekenland na bedreigingen: ‘Niet veilig om alleen de straat op te gaan’

Beugel vroeg tijdens een persconferentie aan de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wanneer hij ‘stopt met liegen’ over de zogeheten pushbacks (het terugduwen van vluchtelingen), die worden uitgevoerd door de Griekse kustwacht. De Griekse premier reageerde furieus: beelden van het voorval gingen de wereld over. ,,Mitsotakis is een robot die zich nooit van zijn stuk laat brengen, tot de vraag van ‘zo’n vrouwtje’ als ik.”

Direct na de persconferentie wist Beugel niet wat er was gebeurd toen ze op sociale media keek. ‘s Avonds ging ze - met haar kenmerkende rode hoed op - iets bij de supermarkt halen. ,,Toen ik uit de winkel door een donkere straat naar huis liep, gooide een man een steen naar mijn hoofd. Hij schold me uit voor Turkenhoer en Turkse spion en zei dat ik naar Erdogan (de Turkse president, red.) moest. De steen schampte mijn voorhoofd. Toen ben ik heel hard naar huis gerend. Dat was even schrikken. Er is daarnaast sprake van een digitale heksenverbranding”, bevestigt Beugel aan deze site na berichtgeving door NU.nl.

Zo reageerde de Griekse premier vorige week op de vragen van Beugel:

Beugel is door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade en de Nederlandse Vereniging van Journalisten geadviseerd zo snel mogelijk Griekenland te verlaten. Ze geeft gehoor aan dat advies. ,,Ik kan niet meer alleen over straat, ik kan mijn rode hoed niet op”, zegt ze. Strijdbaar: ,,Naast die bedreigingen klampen ook mensen me aan. ‘U redt Griekenland’. Vandaag, op de herdenking van de studentenopstand van 1973, gaan studenten de straat op met rode hoeden. Mijn hoed is een symbool geworden.”

,,Mijn opa noemde me als klein meisje altijd Cassandra, naar de vrouw uit de Griekse mythologie die altijd de waarheid zei. Haat viel aan haar deel. Mijn opa had het goed gezien.”

Veiligheid

De journalist zegt niet te worden beschermd door de Griekse autoriteiten, maar krijgt wel steun van persorganisaties als de Nederlandse NVJ. De NVJ veroordeelt de fysieke aanval en de online intimidaties en houdt de Griekse autoriteiten verantwoordelijk voor haar veiligheid en de vervolging van bedreigers en geweldplegers.

‘Beugel deed tijdens de persconferentie gewoon haar werk als kritische journalist en de Griekse overheid zou dus pal voor haar moeten staan, nu zij door bedreigers op agressieve en intimiderende wijze wordt aangesproken op haar journalistieke werk’, zegt de journalistenvereniging in een verklaring. ‘Elke oproep tot haat of geweld tegen een journalist dient in de meest krachtige bewoordingen door de Griekse overheid te worden afgekeurd, juist nu vele bedreigingen refereren aan de uitval van de premier zelf.’

Gammele bootjes

In Griekenland en andere landen met buitengrenzen in Europa worden zogeheten ‘pushbacks’ uitgevoerd om de stroom aan migranten tegen te gaan. Daarbij worden mensenrechten geschonden, waarschuwde het Europees Parlement onlangs. Zo vriezen kinderen dood, worden vrouwen en kinderen in gammele bootjes terug de zee in geduwd naar Turkije of door de Libische kustwacht met Europees geld naar strafkampen worden afgevoerd. Beugel: ,,Griekenland ontkent steeds dat het gebeurt, maar de bewoners van de eilanden zien het voor hun ogen voltrekken. Ze zijn niet gek. Het loopt volledig uit de hand en dat wil ik aan de kaak stellen.”