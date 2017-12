Journalist ABC News geschorst om foutief bericht Trump

Advocaat: Puigdemont en ministers blijven voorlopig in België

2 december De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont en zijn ministers, om wier uitlevering is gevraagd door Spanje, zullen in België blijven tot na de verkiezingen van 21 december in Catalonië. Dit vanwege de hoger beroepen die zullen worden aangetekend tegen hun uitlevering, zegt hun advocaat.