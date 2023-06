Joran van der Sloot onder begeleiding FBI aangekomen in VS

Met videoJoran van der Sloot is onder begeleiding van de FBI aangekomen in de Verenigde Staten. De Peruaanse autoriteiten hebben de Nederlander overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten voor een tijdelijke uitlevering, vanwege het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway. Hij zat in Peru vast voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010.

Op beelden van Peruaanse media was te zien hoe Van der Sloot gehuld in een kogelwerend vest onder zware politiebewaking aankwam op een vliegveld van Cajamarca. Van daaruit wordt hij naar de Verenigde Staten gevlogen.

Pogingen van Van der Sloot om zijn uitlevering te voorkomen, slaagden niet. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met de verdwijning van de destijds 18-jarige Holloway in 2005. Ze raakte vermist tijdens een reis naar Aruba en de Arnhemmer was een van de laatste personen met wie zij samen is gezien.

Afpersing en fraude

Van der Sloot wordt nu formeel niet verdacht van betrokkenheid bij haar dood, maar wel van afpersing en fraude. Hij zou geprobeerd hebben om de familie van Holloway naar haar lichaam te leiden in ruil voor 25.000 dollar, maar het stoffelijk overschot werd nooit gevonden. Holloway is in 2012 door een Amerikaanse rechter dood verklaard.

De Nederlander zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij zal na terugkeer uit de Verenigde Staten het restant van die straf moeten uitzitten in Peru.

Zestien agenten

Van der Sloot is zaterdag uit de beruchte Challapalca-gevangenis gehaald en verbleef de afgelopen dagen in een gevangenis in hoofdstad Lima. De overlevering aan de VS zal onder begeleiding zijn van zestien agenten van de FBI, melden bronnen aan ABC. Van der Sloot zal eerst medisch gecontroleerd worden. Ook worden enkele uitleveringsprocessen doorlopen, voordat hij echt vertrekt. De Peruaanse regering zegt de beelden van de uitlevering later vandaag openbaar te maken.

Hoe lang de tijdelijke uitlevering aan Amerika gaat duren is niet bekend. Een verdrag tussen Peru en de VS dat in 2001 werd gesloten maakt het mogelijk om verdachten tijdelijk uit te leveren om in het andere land terecht te staan. Na de rechtszaak moet de gevangene terugkeren naar het land waar hij of zij oorspronkelijk in de gevangenis zat. Van der Sloot moet in Peru nog tot 2045 achter de tralies blijven. Daarna zou hij pas naar Amerika kunnen om zijn eventuele andere straffen uit te zitten.

Van der Sloot werd in 2010 door een jury in Alabama aangeklaagd voor vermeende pogingen om de familie van Holloway af te persen. De 18-jarige Holloway werd in mei 2005 vermist tijdens een afstudeerreis op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien toen ze wegreed met een groep jonge mannen, waaronder de toen 17-jarige Van der Sloot. Hoewel haar lichaam nooit werd gevonden ondertekende een rechter in 2012 wel een bevel waarin ze wettelijk dood werd verklaard.

Het is een erg lange en pijnlijke tijd geweest, maar het doorzet­tings­ver­mo­gen van zoveel mensen zal zijn vruchten afwerpen Beth Holloway

Beth Holloway, de moeder van Natalee, zei eerder dat de aanstaande uitlevering van Van der Sloot ‘een kans op gerechtigdheid’ geeft. ,,Ik voelde me gezegend dat ik Natalee 18 jaar in mijn leven heb gehad en sinds deze maand ben ik precies 18 jaar zonder haar. Ze zou nu 36 jaar oud zijn. Het is een erg lange en pijnlijke tijd geweest, maar het doorzettingsvermogen van zoveel mensen zal zijn vruchten afwerpen. Samen krijgen we eindelijk gerechtigheid voor Natalee.”

Joran van der Sloot, met op de achtergrond de zwaar beveiligde gevangenis in Lima waar hij sinds zaterdag verblijft.