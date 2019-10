Jongetje (6) dat van museum in Londen werd gegooid in spalkenharnas uit ziekenhuis ontslagen

Het 6-jarige Franse jongetje dat op 4 augustus door een schizofrene tiener van een uitkijkplatform van museum Tate Modern in Londen naar beneden werd gegooid, is uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens de ouders van het ventje ligt hij op bed in een pantser van spalken dat de breuken in zijn benen, voeten, handen, armen, nek, rug en romp moet helpen herstellen. ,,Ons zoontje ziet eruit als een ridder die blijft vechten.”

Via een speciale GoFundMe-pagina, opgericht door familieleden van het jongetje, is inmiddels door sponsors minstens 125.000 euro bijeengebracht om de ouders te helpen de torenhoge ziekenhuisrekeningen te betalen. De vader en moeder van het zwaargewonde kind zijn dankbaar voor de giften. In een korte verklaring geven ze vandaag een update over de gezondheidstoestand van hun zoontje. ‘Hij boekt enige vooruitgang’, schrijven ze. ‘Hij mag het harnas soms uitdoen, maar heeft nog steeds veel metaal in zijn lijfje’.

Volgens de vader en moeder - die de naam van hun kind uit privacyoogpunt geheim willen houden - boekt het patiëntje enige vooruitgang maar kan hij bijvoorbeeld nog steeds niet praten en zelfstandig eten. ‘Wel beweegt hij zijn rechterhand en arm steeds vaker als we hem vragen dat te proberen. Dat doet hij ondanks het feit dat hij baalt en gefrustreerd is dat veel niet lukt’. Wanneer het jongetje zal zijn hersteld, is onduidelijk. De ouders denken dat het nog vele maanden zal duren voordat het jongetje weer kan praten en eten. Over zijn verdere vooruitzichten en of het ooit helemaal goed zal komen, doen ze geen uitspraken. Hoe dan ook zijn ze uiterst dankbaar voor alle steun. ,,Ons zoontje geeft niet op en wij ook niet.”

Gewelddadig

Kort na het dramatische incident in een van de populairste toeristische attracties van de Britse hoofdstad, werd een toen 17-jarige jongen aangehouden. Hij blijkt een psychiatrisch patiënt te zijn die tijdens zijn daad op het uitkijkplatform heel even aan de aandacht van zijn begeleiders was ontsnapt. Omdat hij recent 18 is geworden, verspreiden diverse Britse media zijn naam en foto.

Volgens de tabloids The Sun en Daily Mail is de gearresteerde Jonty B. ‘een extreem intelligente jongen die zwaar schizofreen is en niet zonder begeleiding de instelling mag verlaten waar hij verblijft’. Een voormalig verzorger die met de jongen werkte vertelde dat B. ‘de lastigste en meest uitdagende patiënt’ is waar hij ooit mee gewerkt heeft. ,,Hij is stevig gebouwd, onvoorspelbaar en heeft de neiging zich gewelddadig te gedragen, te flippen als hij zijn zin niet krijgt of iets krijgt opgedragen. Verder is hij superslim. Ooit keek ik met hem een quiz op tv en hij had alle antwoorden in een keer goed.”