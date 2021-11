Jongetje (6) dat kabelbaanramp overleefde moet terug naar Italië, arrestatiebevel tegen opa

De jonge Eitan Biran was in mei de enige overlevende van een ongeluk dat aan veertien mensen het leven heeft gekost, onder wie ook zijn ouders en andere familieleden. Zij zaten in een cabine die omlaag stortte doordat een kabel brak. De kleuter belandde in het ziekenhuis en was daarna toevertrouwd aan een tante in Italië.



Grootvader Shmulik Peleg mocht zijn kleinzoon opzoeken en nam de jongen vervolgens met een privéjet mee naar Israël, zonder toestemming van de tante. De ouders van Eitan wilden volgens Peleg dat hun zoon daar zou opgroeien. De Israëlische rechter ging daar niet in mee en gaf vorige maand al opdracht de jongen terug te sturen naar zijn tante.