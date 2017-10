Jongeneel zwemt als eerste zonder wetsuit van Tenerife naar Gran Canaria

Jongeneel zwom vorig jaar als eerste Spanjaard en Europeaan tweemaal om Manhattan heen. Hij legde de 92 kilometer af in 20 uur. Slechts drie Amerikaanse zwemmers gingen hem voor: Stacy Chattan (1984), Juline Ridge (1983) en Skip Storch (2007). In 2015 overbrugde hij zwemmend in 9 uur en 25 minuten de 37 kilometer van het Kanaal dat Mallorca en Menorca scheidt. In 2014 zwom hij eveneens zonder wetsuit van het schiereiland van Mumbay naar het vasteland, zo'n 40 kilometer. Zijn eerste overtocht was de Straat van Gibraltar. Die zwom Jongeneel in 2004 maar liefst tweemaal over, zo is te zien op zijn overzichtskaart.