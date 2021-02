Jongen (7) raakt bedolven onder zelfgemaakte iglo en overlijdt

Miljoenen­stad in Texas mogelijk nog dagen zonder stroom in ijskou

7:10 Delen van de Texaanse miljoenenstad Houston zitten mogelijk nog dagen zonder stroom in de bittere kou, hebben districtsfunctionarissen gezegd. Een ongekende winterse storm raast sinds dinsdag over het zuidoosten van de Verenigde Staten en brengt lagere temperaturen dan in Alaska met zich mee. Terwijl tornado’s over het gebied razen, zitten miljoenen Texanen zonder stroom.