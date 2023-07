Jongen (18) uit Goes overleden bij ongeval tussen bestelauto en vrachtwagen bij Antwerpen

Aantal executies in Iran sterk gestegen; al 354 keer doodstraf voltrokken in eerste halfjaar

Het aantal executies in Iran is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Eind juni had de in Oslo gevestigde mensenrechtengroep Iran Human Rights (IRH) 354 executies gedocumenteerd. Een jaar eerder waren er op dezelfde datum 261 mensen geëxecuteerd.