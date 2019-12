Jongen (12) vlucht voor Australische bosbranden in truck van zijn broer

De Australische brandweer heeft een 12-jarige jongen gered die samen met zijn hond in de truck van zijn broer de bosbranden ten noorden van Perth probeerde te ontvluchten. De brandweer vond de jongen terwijl hij tussen de velden aan het rijden was. Dat melden Australische media.

De 12-jarige Luke Sturrock was alleen thuis toen hij moest vluchten voor een oprukkende brand die zijn huis in het stadje Mogumber, ten noorden van Perth, bedreigde. Zijn vader was samen met zijn oudere broer elders bezig het vuur te bestrijden toen het Luke thuis te heet onder zijn voeten werd. De jongen had van zijn vader instructies gekregen dat hij, als het vuur te dichtbij zou komen, naar een sinaasappelboom moest vluchten op zo’n vier kilometer van hun huis.

Toen het vuur inderdaad te dichtbij kwam, greep de jongen zijn hond en stapte hij in de Ford Ranger van zijn broer. Ongeveer een uur later kwam een brandweerpatrouille de jongen tegen. ,,Het is een slimme jongen’’, zei brandweerman Craig Spencer, die Luke staande hield. ,,Het probleem was alleen dat hij niet zo goed wist waar hij naartoe moest, want door de rook was dat moeilijk te zien. Ik denk dat hij lichtelijk in paniek was toen we hem vonden.’’

Vader trots

De brandweer ontfermde zich over de jongen en zijn hond en bracht hem naar de politie, die hem met zijn vader herenigde. Ivan Sturrock is trots op zijn zoon. ,,We hebben hem al vanaf zijn zevende geleerd om auto te rijden, in geval van nood. Hij heeft precies gedaan wat we hem geleerd hebben, ik ben trots op hem.’’

Politieagent Michael Daley, die vader en zoon met elkaar herenigde, zegt dat families die bedreigd worden door het vuur allemaal ‘een plan moeten hebben dat ze van buiten moeten kennen’.

Bosbranden verteren oosten en westen van Australië

In Australië woeden al maandenlang gevaarlijke bosbranden. In het oosten van het land heeft een ‘megabrand’ inmiddels al 20 huizen in de buurt van Sydney in de as gelegd. Sinds september zijn er al zes mensen om het leven gekomen bij de bosbrandencrisis in Australië, die vooral de oostelijke staten New South Wales en Queensland treft.