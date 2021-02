Jongen (11) vriest dood in Texas, moeder eist 100 miljoen dollar van energiebedrijf

De familie van een Hondurese jongen die vorige week in Texas overleed aan de gevolgen van onderkoeling, houdt twee energiebedrijven verantwoordelijk voor zijn dood. De ouders van de 11-jarige Cristian Pineda starten een rechtszaak en eisen van de bedrijven een monsterbedrag van 100 miljoen dollar, omgerekend zo'n 82 miljoen euro. ‘Zorgvuldige informatie zou het leven van Cristian hebben kunnen redden’, valt te lezen in de aanklacht.

In de Amerikaanse staat Texas zorgde extreem winterweer ruim een week voor enorme problemen. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde de noodtoestand af nadat miljoenen huishoudens met stroomuitval te maken kregen. Gevreesd wordt dat de ongebruikelijk lage temperaturen op zijn minst twintig mensen het leven hebben gekost.

Ongekende vrieskou

Eén van de slachtoffers is Cristian Pineda, een jongen van Hondurese afkomst die in 2019 vanuit zijn geboorteland naar Texas verhuisde om samen met zijn moeder, broertjes en zusjes een beter bestaan op te bouwen. Aan zijn leven kwam vorige week abrupt een einde toen een historische koudegolf de complete staat ontwrichtte. Het Hondurese gezin van vijf kinderen zat twee dagen zonder elektriciteit en moest noodgedwongen tegen elkaar aan kruipen.

In de nacht voorafgaand het drama kroop Cristian in bed bij zijn drie jaar jongere broer om warm te blijven. Toen zijn moeder hem de volgende ochtend wilde wakker maken, reageerde hij nergens meer op. Ze belde de hulpdiensten die hem nog probeerden te reanimeren, maar dat mocht niet baten: de jongen was ter plekke overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van onderkoeling. Cristian was gezond en had geen onderliggende gezondheidsproblemen, zegt zijn moeder tegen een lokale krant.

Ze beweert dat de energiebedrijven eerdere oproepen om het elektriciteitsnet winterklaar te maken hebben genegeerd. ‘Ondanks het feit dat ze minstens een week van tevoren op de hoogte waren van de slechte weersvoorspelling, met in het achterhoofd dat het net al tien jaar niet meer is aangepakt, hebben ERCOT en Entergy geen enkele preventieve actie ondernomen die de crisis had kunnen afwenden‘, valt te lezen in de aanklacht.

Crowdfunding

Tony Buzbee, de advocaat van de familie Pineda, verwijt de energiebedrijven dat ze voorafgaand de vrieskou extreem slecht met hun klanten hebben gecommuniceerd. Hij vertegenwoordigt inmiddels zeven families die de afgelopen week dierbaren hebben verloren, als gevolg van de lage temperaturen. Het drama van Cristian komt als eerst voor de rechter, zegt Buzbee tegen ABC News. ,,Dit is een jongen die stierf aan de gevolgen van bedrijfskeuzes. Veel beslissingen die lang geleden zijn genomen hebben geleid tot de dood van deze jonge man. Dat is onaanvaardbaar. Deze jongen gaat Texas veranderen en God zegene hem daarvoor.”



Voor Cristian is ondertussen via crowdfunding bijna 90.000 dollar (circa 74.000 euro) opgehaald. De actie was door de familie opgezet om hen te helpen het lichaam van de jongen terug te sturen naar Hondorus. Daar wordt hij door zijn grootouders begraven.

Quote Deze jongen gaat Texas veranderen en God zegene hem daarvoor Tony Buzbee, advocaat van de familie Pineda

Onder vuur

De energiebedrijven in Texas liggen al ruim een week hevig onder vuur. Naast de rechtszaak omtrent Cristian, kwam vandaag ook het bericht naar buiten dat een onbekend aantal inwoners van de Amerikaanse staat is geconfronteerd met een torenhoge energierekening. Sommige Texanen kregen een factuur van 5000 dollar (4100 euro) thuisgestuurd. Uitschieter was een inwoner die een rekening van ruim 16.000 dollar kreeg over zijn verbruik van alleen de afgelopen week.

De hoge prijzen zijn het gevolg van een extreem gedereguleerde energiemarkt in de staat. Hierdoor kunnen aanbieders hun tarieven elk moment aanpassen omdat de prijs direct gekoppeld is aan de vraag naar energie. Vanwege de barre winterse omstandigheden is de vraag naar energie de afgelopen week geëxplodeerd.

Gouverneur Greg Abbott riep politici in de staat op om maatregelen tegen de exorbitante energieprijzen te nemen. Ted Cruz, een van de twee senatoren namens Texas in Washington riep op tot hervorming van de energiemarkt in zijn staat. ,,Dit is verkeerd’’, schreef hij op Twitter. Van winterweer is inmiddels geen sprake meer. In de meeste plaatsen in Texas zijn de middagtemperaturen zondag tot boven de 20 graden Celsius gestegen.

Reactie bedrijven

Netbeheerder Entergy, dat elektriciteit levert aan klanten in Texas, Arkansas, Louisiana en Mississippi, stelt diep bedroefd te zijn door de sterfgevallen. Het bedrijf kan niet reageren op individuele gevallen, valt te lezen in een verklaring. ERCOT, dat het elektriciteitsnet voor meer dan 25 miljoen klanten beheert, meldt in een verklaring dat het de rechtszaak nog met bestuderen. ‘Onze gedachten zijn bij alle Texanen die hebben geleden de afgelopen week.’