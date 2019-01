Jonge vrouw (20) in zuiden van Duitsland omgekomen door lawine

Veel mis met veiligheid in Poolse escape room

15:35 De escaperoom in het noorden van Polen waar vijf meisjes zijn omgekomen door een brand, had meerdere gebreken op het gebied van veiligheid. Zo was de ruimte te klein voor het aantal personen dat binnen was, blijkt na een eerste inspectie van de brandweer. Dat meldt het Poolse persbureau PAP.